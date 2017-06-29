НАБУ и ФБР еще два года будут сотрудничать в сфере расследования коррупционных преступлений

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США (отдел по борьбе с международной коррупцией) подписали меморандум о сотрудничестве в течение двух лет в сфере расследования международного отмывания средств, взяточничества и коррупции.

Как сообщает в четверг пресс-служба НАБУ, меморандум о взаимопонимании между НАБУ и ФБР 29 июня подписали директор Бюро Артем Сытник и начальник отдела уголовного подразделения ФБР Мэтью Мун.

"Этот меморандум является продолжением сотрудничества, начатого в прошлом году, когда в июне 2016 года ведомство договорились о помощи друг другу. Благодаря сотрудничеству ФБР и НАБУ, сотрудники управления спецопераций Бюро имели возможность пройти тренировку навыков владения оружием в условиях физических и психических нагрузок, скорости и меткости стрельбы, тактической подготовки, идентификации реальной цели, определения потенциальной угрозы, принятия грамотных тактических решений в стрессовых ситуациях", - сказано в сообщении.

Кроме того с февраля 2016 года в НАБУ постоянно находится представитель ФБР, который вместе с детективами работает над выполнением международных поручений и контролирует их прохождение через компетентные органы США.

В рамках нового меморандума между НАБУ и ФБР стороны будут обмениваться информацией, проводить обучение и реализовывать совместные наработки в сфере расследования коррупционных преступлений.