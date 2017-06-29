События

20:34 29.06.2017

Полторак провел переговоры с министром обороны США

Министр обороны Украины Степан Полторак провел встречу со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом и обсудил с ним межведомственное сотрудничество.

"Сегодня во время заседания Альянса на уровне министров обороны состоялась встреча и разговор с министром обороны Соединенных Штатов Америки Джеймсом Меттисом. Мы обменялись мнениями о ситуации в Украине и в мире и обсудили перспективы развития сотрудничества между оборонными ведомствами Украины и США", - написал С.Полторак на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

"Кроме этого, я имел честь пригласить своего американского коллегу посетить Украину", - добавил глава украинского оборонного ведомства.

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Интерфакс-Украина
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