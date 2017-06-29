Матиос представил нового главу Военной прокуратуры Южного региона Украины

Заместитель генерального прокурора Украины - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос представил коллективу Военной прокуратуры Южного региона нового руководителя Александра Цыбенко.

Как сообщила в четверг пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона, А.Матиос охарактеризовал новоназначенного руководителя как опытного специалиста, знания и служебный опыт которого будут способствовать росту активности и эффективности деятельности ведомства.

Главный военный прокурор также отметил, что основным приоритетом работы Военной прокуратуры является обеспечение соблюдения требований законодательства и правопорядка в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях.