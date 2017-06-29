События

20:21 29.06.2017

Матиос представил нового главу Военной прокуратуры Южного региона Украины

Заместитель генерального прокурора Украины - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос представил коллективу Военной прокуратуры Южного региона нового руководителя Александра Цыбенко.

Как сообщила в четверг пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона, А.Матиос охарактеризовал новоназначенного руководителя как опытного специалиста, знания и служебный опыт которого будут способствовать росту активности и эффективности деятельности ведомства.

Главный военный прокурор также отметил, что основным приоритетом работы Военной прокуратуры является обеспечение соблюдения требований законодательства и правопорядка в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В чернобыльской зоне горит 25 га леса

ЕВС оповестил Украину о штрафе в связи с отказом допустить россиянку Самойлову на "Евровидение"

Луценко внес представление на арест Добкина

Присяжные признали виновными всех подсудимых по эпизоду об убийстве Немцова

В горсовете Херсона проходят обыски

ПОСЛЕДНЕЕ

Одесская облорганизация "Оппозиционного блока" исключила из партии часть депутатов Одесского горсовета

Пресс-секретарь Белого дома объяснила резкие слова Трампа в адрес журналистов тем, что он "всегда дает сдачи"

Семерак о пожаре в чернобыльской зоне: прошу журналистов не распространять фейки

Ливень вызвал наводнения в Тбилиси, ураган оставил без света жителей Рустави

Львовский горсовет передал функции вывоза отходов областной госадминистрации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
чехлы на телефон заказать
РЕКЛАМА