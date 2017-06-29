События

19:46 29.06.2017

ЕВС оповестил Украину о штрафе в связи с отказом допустить россиянку Самойлову на "Евровидение"

Европейский вещательный союз (ЕВС) проинформировал украинскую сторону о штрафе в связи с необеспечением выступления на конкурсе "Евровидение" россиянки Юлии Самойловой, сообщает в четверг французский телеканал БФМ-ТВ.

"В соответствии с правилами конкурса, об этом штрафе известили Национальную общественную телерадиокомпанию Украины", - приводит телеканал слова представителя ЕВС.

При этом, он не уточнил сумму штрафа.

Как сообщалось ранее в четверг, референтная группа "Евровидения" в данном случае рекомендовала применить крупный штраф.

В ЕВС пояснили, что приняли решение о штрафе, так как украинские организаторы конкурса допустили "серьезные задержки" при подготовке мероприятия, что спровоцировало "ненужные сложности".

Кроме того, украинская сторона, по мнению ЕВС, "не выполнила должным образом свои обязательства в том, что касается участия российского конкурсанта". В итоге, согласно оценке ЕВС, подобное развитие событий на конкурсе негативно сказалось на репутации "Евровидения".

Россия выбрала для участия в Евровидении-2017 Ю.Самойлову с песней "Flame is Burning". 22 марта Служба безопасности Украины приняла решение о запрете на 3 года въезда в страну Ю.Самойловой как незаконно посетившей Крым.

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