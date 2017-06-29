Одесская полиция разбирается в очередном конфликте с участием французского винодела Лакарена

Полиция разбирается в очередном конфликте вокруг виноградного хозяйства французского винодела Кристофа Лакарена (Christophe Lacarin) в Одесской области.

Как рассказал на своей странице в Facebook советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, противостояние между К.Лакареном и местными жителями вновь перешло из юридической плоскости в самоуправства и действий в силовом поле.

"Но ситуация действительно неоднозначная, например сам Лакарен, при всем к нему уважении, уже второй день подряд не может предоставить ни одного документа на земельный участок, чтобы подтвердить правовые основания прекратить любые сельскохозяйственные работы на нем", - написал Р.Форостяк.

Он призвал все стороны конфликта подготовить документы для обращения в полицию.

К.Лакарен же в Facebook и в комментариях ряду СМИ заявил, что местные жители с помощью бульдозеров уничтожили виноградник, который он купил и о котором заботился "все эти годы". И потребовал от полиции и властей Украины защитить права французских инвесторов в Украине.

Как сообщалось, в январе т.г. К.Лакарен сообщил, что один из местных жителей выстрелил в его собаку из ружья, когда она находилась во дворе винодела. Тогда же он потребовал от премьер-министра Владимира Гройсмана обеспечить ему безопасность и защиту "от варваров".

Позднее полицейские составили административный протокол в отношении 32-летнего жителя с.Шабо Белгород-Днестровского района, который ранил собаку французского винодела, защищаясь от ее нападения.

К.Лакарен периодически становится одной из сторон конфликтов с местными жителями. В частности, в начале декабря 2016 года он обвинил местных жителей в уничтожении 11 га виноградников. В свою очередь жители села утверждают, что К.Лакарен захватил эту землю незаконно.