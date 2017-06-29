Количество отравившихся суши в киевском ресторане увеличилось до 24 человек

Количество пострадавших от острой кишечной инфекцией из-за употребления суши в ресторане "Суши Лэнд" в г.Киеве увеличилось до 24 человек, сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в г. Киеве

"По информации Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" в г.Киеве за период с 27.06. по 28.06.2017 было зарегистрировано 13 случаев заболевания граждан острой кишечной инфекцией после употребления пищи в заведении общественного питания ООО "Суши Лэнд" по адресу: г.Киев, ул.Дмитриевская, 2а", - сказано в сообщении на сайте Госпродпотребслужбы в г.Киеве в четверг.

Специалисты Госпродпотребслужбы в среду, 28 июня, совершили внеплановые обследования "Суши Лэнд", в результате которых выявлены многочисленные нарушения требований действующего законодательства.

Для проведения санитарно-микробиологического исследования была отобрана 21 проба пищевых продуктов, в том числе сырья.

"По состоянию на 29.06.2017 заболело 24 человека, из них 20 человек госпитализированы (12 человек в инфекционное отделение Киевской городской клинической больницы №4, 5 человек – в инфекционное отделение Киевской городской клинической больницы №9, 3 человека - в инфекционное отделение Александровской клинической больницы. Киева 1 ребенок в инфекционное отделение Киевской городской детской клинической больницы №2 - выписан под расписку родителей) и 2 взрослых лиц от госпитализации отказались", - сказано в сообщении.

Эпидемиологическая ситуация находится на контроле Госпродпотребслужбы в г.Киеве. Эпидемиологическое расследование случаев заболевания острой кишечной инфекцией продолжается. Гражданам, которые употребляли продукты питания из ресторана "Суши Лэнд", в случае появления признаков заболевания рекомендуется обращаться в лечебно-профилактические учреждения.

Ранее в этот день Госпотребслужба сообщила, что в Киеве зарегистрировано 16 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, возможно связанных с употреблением пищевых продуктов в общепите "Суши Лэнд Евразия" по ул.Дмитриевская, 2а.