НАТО полностью выполнила задачу по усиленному присутствию в странах Балтии и на Черном море - Столтенберг

Североатлантический совет даст оценку прогресса, достигнутого НАТО на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве во исполнение решения Варшавского саммита по усилению обороны и сдерживания, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Менее года назад мы полностью осуществили наше усиленное передовое присутствие в странах Балтии и на Черном море", - сказал Й.Столтенберг, открывая в Брюсселе заседание Североатлантического совета на уровне министров обороны.

"Мы должны обеспечить эффективное выполнение наших планов. Для этого я назначил своего заместителя Роуз Гетемюллер координатором работы по борьбе с терроризмом", - сообщил глава НАТО.

Он также отметил, что министры обороны обсудят в четверг свои планы на будущее.