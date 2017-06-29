В суд направлен обвинительный акт по подозреваемому в разгоне "студенческого Майдана" экс-"беркутовцу"

Генпрокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя командира взвода одной из оперативных рот подразделения милиции особого назначения "Беркут", а ныне – действующего комвзвода полка полицейского спецназа ГУ Нацполиции Киева, обвиняемого в причастности к препятствованию проведения собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве.

"26.06.2017 обвинительный акт в отношении указанного правоохранителя (в настоящее время командира взвода полка полиции особого назначения №1 Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве), по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 41, ст. 340, ч. 2 ст. 365 УК Украины направлен для рассмотрения в Шевченковский районный суд города Киева", - сообщает в четверг пресс-служба Генпрокуратуры.

В информации отмечается, что в ходе досудебного расследования было собрано достаточно доказательств для обвинения бывшего заместителя командира взвода одной из оперативных рот подразделения милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в г.Киеве в совершении превышения власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилиеми оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями; умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста и незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, совершенных должностным лицом, во исполнение явно преступного приказа.

В Генпрокуратуре напомнили, что по этому эпизоду противодействия протестным акциям сообщено о подозрении всего 19 лицам, в том числе бывшим президенту Украины, секретарю Совета национальной безопасности и обороны и его заместителю, главе Киевской городской государственной администрации, начальнику ГУМВД Украины в городе Киеве, его заместителю и другим правоохранительным органам.

По результатам предварительного расследования в суде с марта 2015 слушаются обвинительные акты по: бывшему главе КГГА, двум заместителям командиров полка МОП "Беркут", двум командирам и заместителю командира разных рот ПМОП "Беркут", а с декабря 2016 года - по бывшему начальнику управления общественной безопасности киевской милиции. Двенадцать подозреваемых объявлены в розыск.

"Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время этих событий, продолжается", - добавили в Генпрокуратуре Украины.

Как сообщалось, в ночь на 30 ноября 2013 года в Киеве произошел разгон студенческого митинга. Под предлогом обеспечения порядка на Майдане Независимости в центре Киева для установки новогодней елки силовики окружили, а после – вытеснили митингующих студентов от стелы Независимости. При этом и студентов-участников митинга и освещавших акцию представителей СМИ избивали и задерживали в жесткой форме. После разгона в больницах оказались 35 человек.

В зачистке принимали участие бойцы спецподразделения милиции "Беркут" и солдаты Внутренних войск, которые применили дубинки и слезоточивый газ против активистов. Избиение студентов, по сути, стало началом "Революции достоинства".