На железной дороге 135 человек погибли за 5мес. 2017 из-за неосторожности или неоправданного риска

ПАО "Укрзализныця" сообщает, что в период с начала текущего года и по май включительно получили травмы или погибли 207 посторонних лиц.

"Всего за 5 месяцев 2017 из-за собственной неосторожности, спешки или неоправданного риска на железной дороге получили травмы 207 посторонних граждан, из них 135 - со смертельным исходом", - говорится в обнародованном в четверг на странице "Укрзализныци" в "Фейсбук".