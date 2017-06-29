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14:57 29.06.2017

Для Минобороны Украины подготовлены 20 операторов информационной системы разминирования ІМСМА

Представители Вооруженных сил Украины и Государственной спецслужбы транспорта прошли тренинг по обретению навыков операторов системы управления информацией в противоминной деятельности ІМСМА.

Как сообщает в четверг пресс-служба Минобороны Украины, тренинг проводился на базе Центра разминирования ВСУ в Каменец-Подольском в рамках проекта "Развитие сектора противоминной деятельности в Украине" специалистами Управления экобезопасности и противоминной деятельности при поддержке координатора проектов ОБСЕ в Украине

"Во время тренинга представители Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта получили знания и умения по использованию программного обеспечения и ввода в систему ІМСМА данных о мерах разминирования и других видов вводимой в систему информации. На сегодняшний день в рамках данного проекта подготовлено 20 операторов ІМСМА для Министерства обороны Украины", - говорится в информации.

Система ІМСМА была разработана Женевским международным центром гуманитарного разминирования, который предоставляет экспертную поддержку проекта для обеспечения информационных потребностей операций по гуманитарному разминированию и сочетает в себе возможности базы данных и геоинформационной системы, куда вносится информация о подозрительных и подтвержденных участках загрязнения минами и боеприпасами, работах по очистке и информированию населения.

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Интерфакс-Украина
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