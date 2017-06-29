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03:32 29.06.2017

Постпреды ЕС одобрили предложение о создании Европейского фонда устойчивого развития

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) утвердил предложение о создании Европейского фонда устойчивого развития (EFSD).

"Благодаря достигнутому соглашению мы сможем создать новый фонд для поддержки экологичных проектов в развивающихся странах", - говорится в заявлении Coreper.

EFSD станет основным инструментом реализации Европейского плана внешних инвестиций (EIP) для поддержки инвестиционных проектов в странах Африки и в ряде соседних с ЕС государств.

"Этот план направлен, прежде всего, на создание рабочих мест и устранение коренных причин миграции. Он также будет способствовать осуществлению Парижского соглашения об изменении климата", - говорится заявлении.

Первоначальный бюджет фонда составляет 3,35 млрд евро, общий объем его инвестиций может достичь 44 млрд евро.

EFSD будет получать предложения от финансовых учреждений и государственных или частных инвесторов и предоставлять широкий спектр финансовой поддержки приемлемым инвестициям. Фонд будет предоставлять гарантии, а также использовать специальные механизмы для стимулирования частных инвестиций в наиболее уязвимые государства или затронутые конфликтами районы.

Теперь для запуска фонда необходимо официальное решение Европарламента и Совета ЕС.

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