Американский экс-дипломат предостерегает Трампа от блокирования закона о санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп демонстрирует нежелание действовать против России, и будет ошибкой, если он наложит вето на принятый сенатом США законопроект о санкциях в отношении России и Ирана, считает бывший постпред США при НАТО, ныне профессор Гарвардского университета Николас Бернс.

"Я надеюсь, палата представителей поддержит очень сильный санкционный законопроект, поддержанный 97 сенаторами две недели назад. На мой взгляд, будет большой ошибкой, если президент Трамп заветирует такой законопроект", - сказал он в среду, выступая на слушаниях в сенате, посвященных вмешательству РФ в выборы в Европе.

По словам бывшего дипломата, "пришло время конгрессу, а не президенту, возглавить американский ответ на российские кибератаки на США". По его словам, "президент демонстрирует нежелание действовать против России". Поэтому, убежден Н.Бернс, законопроект "имеет очевидный смысл".

Кроме того, он считает, что "США и Европа должны принять более сильные санкции против России за ее действия во время наших выборов". "Мы выучили важный урок во время переговоров по ядерной программе Ирана. Санкции гораздо более эффективные, если США и ЕС вводят их вместе. В частности, финансовые санкции", - сказал Н.Бернс.