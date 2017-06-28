Генпрокуратура направила письменное сообщение о подозрении Сергею Курченко

Генеральная прокуратура Украины составила письменное сообщение о подозрении сбежавшему в Москву после Революции достоинства украинскому бизнесмену Сергею Курченко и направила его по месту регистрации С.Курченко.

"Гражданину Украины Курченко Сергею Виталиевичу, 21.09.1985 года рождения, зарегистрированному по адресу: Харьковская область,. Чугуев, ул. Чапаева, 9, сообщается о том, что Генеральной прокуратурой Украины 27.06.2017 в уголовном производстве №42016000000003393 составлено письменное сообщение ему о подозрении в совершении уголовных преступлений… Письменное уведомление о подозрении направлено Курченко С.В. по адресу его места регистрации Харьковская область,. Чугуев, ул. Чапаева, 9. Кроме того, с текстом письменного уведомления о подозрении Курченко С.В. имеет право ознакомиться, прибыв в Генеральную прокуратуру Украины по адресу: г.. Киев, ул. Резницкая, 13/15", - говорится в сообщении о составлении подозрения, размещенном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, С.Курченко подозревается в создании, обеспечении деятельности и руководстве преступной организации, целью которой было совершение тяжких и особо тяжких преступлений и участии в преступлениях указанной организации в период с января 2010 года по февраль 2014 года.

Обвинение касается преступного завладения имуществом государственных и частных организаций (Национального банка Украины, ПАО "Укрнафта", ПАО "Укргазвыдобування". ПАО "Реал Банк", ПАО "Брокбизнесбанк" и других) путем злоупотреблений полномочиями должностных лиц и служебного подлога документов с дальнейшим отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Как сообщалось, 30 мая 2017 года прокуратура Одесской области согласовала и направила украинскому бизнесмену, приближенному к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу Сергею Курченко уведомление о подозрении в создании преступной организации и легализации доходов, полученных преступным путем.

"Во вторник, 30 мая, прокуратурой Области согласовано и направлено сообщение о подозрении бывшему председателю наблюдательного совета группы компаний С.Курченко в совершении ряда преступлений, среди которых создание преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и тому подобное", - сказано в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины.