События

22:38 28.06.2017

Задача украинской делегации - вернуть в ПАСЕ честь и принципы, мораль и правду - Геращенко

Россия старается дискредитировать и развалить ПАСЕ, потом настанет очередь других международных организаций – ООН и ОБСЕ, поэтому задача украинской делегации - вернуть в ПАСЕ честь и принципы, мораль и правду, заявляет первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которая в составе украинской делегации находится на сессии ПАСЕ.

"Меня очень беспокоит то, что происходит с ПАСЕ. На этом страсбургском международном плацдарме разыгрывается настоящая битва, серьезные баталии. Пока большинство европейских коллег, далеких от осознания подлости российской гибридной войны, искренне возмущаются негодяем Аграмунтом (Педро Аграмунт, президент ПАСЕ - ИФ), но даже не осознают, что он - лишь пешка, которую очень крепко за какие-то грешки держат на крючке россияне", - написала она на своей странице в Фейсбук.

По словам И.Геращенко, без связи с РФ, П.Аграмунт тихо бы ушел в отставку, "но он угрожает судами, прячется от коллег, сбежал тайными тропами из ПАСЕ, как когда-то Янукович из Украины".

"За этим позорным алогичным поведением стоит нечто большее, чем защита. За этим стоит РФ. Россияне пытались через своих агентов влияния управлять ПАСЕ дистанционно. Но Аграмунт опозорился и дискредитировал себя окончательно, французские любители Крыма с треском проиграли выборы, нидерландских организаторов референдума уличили в связях с россиянами, следовательно, управлять дистанционно стало невозможно. Поэтому пришло время - дискредитировать и развалить ПАСЕ, уничтожить как институт, полностью подорвать доверие к организации, к ее мониторинговым процедурам и резолюциям, требующим соблюдать права человека. А потом будут другие организации - ООН, ОБСЕ", - отметила И.Геращенко.

Это говорит о том, что гибридная война идет не только с Украиной и "цель Путина – разрушение самих принципов цивилизованного мира".

"Ставки высоки. И это очень опасно. Поэтому мы воюем не с ничтожным Аграмунтом, много чести. Задача украинской делегации - вернуть в ПАСЕ честь и принципы, мораль и правду. Мы одна из тех делегаций, которые не боятся антикоррупционного расследования в ПАСЕ, потому что слава Богу, не причастны. Поэтому нам легко отстаивать принципы - нас ничто не связывает с беспринципными и продажными. И мы будем делать", - написала первый вице-спикер.

Ранее Владимир Арьев, глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", сообщил, что в ПАСЕ собрано 100 подписей за отставку П.Аграмунта.

"Итак, на данный момент в ПАСЕ более 100 подписей за инициирование отставки президента Аграмунта. На моей памяти это рекордное количество подписей, собранных в течение двух дней. И это, кажется, еще не вечер", - написал он на своей странице в Фейсбук.

При этом, для начала процедуры отставки президента ПАСЕ достаточно собрать 60 подписей, а для прохождения ускоренной процедуры – 120 подписей.

Как сообщалось, группа Европейской народной партии (ЕНП) в Парламентской Ассамблее Совета Европы в среду приняла решение об исключении из своего состава президента ПАСЕ Педро Аграмунта, сообщал глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Группа Европейской народной партии в ПАСЕ только что исключила Педро Аграмунта из группы. Очищение продолжается", - написал В.Арьев на своей странице в Facebook в среду.

Он отметил, что в ПАСЕ именно представление от парламентской группы является основанием для назначения кандидата на должность президента.

Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о внесении изменений в собственный регламент, позволив сместить с поста президента П.Аграмунта.

Вместе с тем, как написала на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которая в составе украинской делегации находится на сессии ПАСЕ, несмотря на потерю доверия со стороны членов ПАСЕ, П.Аграмунт до сих пор имеет поддержку ряда коллег в Ассамблее.

"До сих пор в ПАСЕ есть политики, которые призывают всех нас вспомнить о ключевом принципе солидарности и быть солидарными с президентом ПАСЕ, не обижать его… Я хочу быть солидарной с Украиной, с принципом уважения к независимости и суверенитету стран - членов СЕ, прав человека, уважения к выполнению резолюций ПАСЕ ", - написала она, добавив: "Если политик потерял доверие - он должен уйти, а не тянуть за собой на дно свою партию, структуру, которую представляет".

Парламентская ассамблея Совета Европы не будет голосовать по отставке своего президента П.Аграмунта на текущей сессионной неделе, а отложит рассмотрение вопроса до осени.

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