Чешский суд ликвидировал т.н. "представительство ДНР" ввиду его незаконности

Суд чешского города Острава окончательно ликвидировал так называемое "представительство ДНР" как незаконное, сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис.

"Конец очередного российского фейка: суд чешского города Острава окончательно ликвидировал т.н. "представительство лнр" как незаконное. Спасибо Министерству иностранных дел Чехии и лично Министру Л.Заоралеку за последовательную позицию в этом вопросе", - написал он на своей странице в Фейсбук.

Министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек выразил удовлетворение данным решением суда и поддержал его.

"Я приветствую решение окружного суда в Остраве, по запрету организации "Дипломатический центр Донецкой Народной Республики", которой дала начало Министерство иностранных дел Чехии", - написал он на своей странице в Твиттер.

Как сообщалось, 30 августа 2016 года ряд народных депутатов Украины обратились к главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку с просьбой изучить информацию о попытке создания Нели Лисковой (Nela Lisková) дипломатического представительства "ДНР" в Чехии, а в случае подтверждения наличия признаков создания террористической организации – открыть уголовное производство и объявить Н.Лискову в международный розыск.

1 сентября Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста в посольство Чешской республики в Украине в связи с подтверждением информации о регистрации в г.Острава так называемого представительства "ДНР". В чешском внешнеполитическом ведомстве в тот же день сообщили, что намерены обратиться в краевой суд для ликвидации общественного объединения под названием "Представительский центр ДНР".

7 сентября премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заверил украинского премьера Владимира Гройсмана, что ни одна из так называемых самопровозглашенных республик не будет иметь дипломатической миссии в Чехии.