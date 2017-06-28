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20:33 28.06.2017

Постпреды ЕС одобрили договоренность по предложению о Европейском фонде устойчивого развития

Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) одобрил в среду компромисс, достигнутый между мальтийским председательством Совета ЕС и Европарламентом по предложению о создании Европейского фонда устойчивого развития (EFSD).

Как объясняют в Брюсселе, EFSD будет основным инструментом реализации Европейского плана внешних инвестиций (EIP) для поддержки инвестиций в странах Африки и в ряде соседних с ЕС стран.

"Этот план направлен, прежде всего, на создание рабочих мест и устранение коренных причин миграции. Он также будет способствовать осуществлению Парижского соглашения об изменении климата", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

Исходя из первоначального бюджета в 3,35 млрд евро, фонд призван привлечь до 44 млрд евро инвестиций. Эта сумма может быть удвоена, если страны-члены и другие доноры выйдут на уровень взносов ЕС, надеются в Брюсселе.

EFSD будет получать предложения от финансовых учреждений и государственных или частных инвесторов и предоставлять широкий спектр финансовой поддержки приемлемым инвестициям. Фонд будет стремиться побуждать частный сектор инвестировать в рискованных условиях, таких как уязвимые государства или затронутые конфликтами районы.

Теперь для запуска фонда необходимо официальное решение Европарламента и Совета ЕС.

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