Луценко надеется, что Рада до каникул поддержит готовящееся ныне представление на снятие неприкосновенности с очередного нардепа

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщает, что в данное время идет работа над подготовкой очередного представления на снятие депутатской неприкосновенности с парламентария с расчетом на его рассмотрение Верховной Радой до конца текущей сессии.

"В день Конституции (28 июня - ИФ) работаем над очередным представлением о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата. Считаем дни, чтобы уложиться в процедуру до каникул ВР", - написал Ю.Луценко в своей странице в "Фейсбук" в среду.

При этом генпрокурор не уточнил, в отношении какого парламентария готовится данное представление.

Вместе с тем, он выразил надежду, что парламентарии поддержат это представление.

"Надеюсь, что большинство депутатов найдет возможность положительно проголосовать на комитете и в зале, чтобы правоохранители имели возможность установления истины", - написал Ю,Луценко.

При этом он выразил убеждение, что "лучше было бы внести на рассмотрение ВР поправку к Конституции об отмене феодальной по сути своей нормы о депутатской неприкосновенности. Тем более, что Конституционный суд уже согласовал текст изменений".

Согласно календарному плану Верховной Рады, последняя пленарная неделя текущей 6-й сессии 8-го созыва состоится с 11 по 14 июля.