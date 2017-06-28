Боевики 11 раз обстреляли украинские позиции с начала суток на Донбассе

По состоянию на 18.00 среды штаб антитеррористической операции зафиксировал 11 вооруженных провокаций боевиков вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе, при чем почти половина из них характеризуется применением минометов различных калибров, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на объявленное на днях так называемое "хлебное перемирие", ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. В течение сегодняшнего дня российско-террористические бандформирования не только продолжали применять оружие против украинских воинов, но и в очередной раз обстреляли жилой квартал одного из прифронтовых населенных пунктов. По состоянию на этот час штабом операции зафиксировано 11 вражеских вооруженных провокаций вдоль всей линии соприкосновения… Несмотря на враждебные обстрелы, потерь среди украинских военнослужащих сегодня не было", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 среды, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук.

Так на приморском направлении еще ночью боевики, используя 120-мм минометы и противотанковые гранатометы, совершили обстрел невысокой интенсивности позиций ВСУ в районе Лебединского. Утром из минометов калибра 82 мм они били по одному из опорных пунктов сил АТО вблизи Гнутово. А уже после обеда незаконные вооруженные формирования из таких же минометов выпустили более полдесятка мин по позициям ВСУ у Красногоровки. Обстрел противник вел с западных окраин временно оккупированного Донецка.

"В то же время захватчики ударили из миномета калибра 120 мм по жилому кварталу Красногоровки. К счастью, в результате прилета вражеской мины никто из местных жителей не пострадал", - сообщили в пресс-ценре штаба АТО.

На Донецком направлении бандформирования открывали огонь дважды: сначала, еще до рассвета, из крупнокалиберных пулеметов обстреляли один из опорных пунктов ВСУ в южном пригороде Авдеевки и уже во второй половине дня из минометов калибра 120 и 82 мм открывали огонь вблизи Каменки.

На луганском направлении в среду зафиксировано больше всего вражеских обстрелов украинских позиций. В частности, под огонь из 82-мм минометов и вооружения БМП боевиков попали оборонительные укрепления украинских военных вблизи Крымского. Кроме того, в районе Крымского, а также Старого Айдара и Новотошковского подразделения боевиков обстреливали позиции сил АТО из гранатометов различных модификаций. Из стрелкового оружия они открывали огонь неподалеку н.п. Слоев Кут.