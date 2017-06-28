Автор серии детских книг о медвежонке Паддингтоне скончался

Британский писатель Майкл Бонд скончался на 92-м году жизни в Лондоне, сообщает в среду газета "Дейли телеграф".

М.Бонд широко известен как автор серии детских книг о медвежонке Паддингтоне, первую книгу о котором он написал в 1958 году.

"С большим сожалением мы сообщаем, что создатель любимого персонажа британских детей - медвежонка Паддингтона - Майкл Бонд умер у себя дома вчера в возрасте 91 года после непродолжительной болезни", - говорится в распространенном в среду заявлении издательской компании HarperCollins.

По словам близких писателя, М.Бонд продолжал писать до последних дней своей жизни.

"Это было настоящим везением для всего мира иметь такого человека... Его герой Паддингтон стал таким настоящим для нас всех, он до сих пор является частью нашей семьи. Прекрасно, что он оставил такое наследство в виде его книг, Паддингтон будет всегда с нами", - приводит издание "Гардиан" слова дочери М.Бонда Карен Дженкел.

Всего за свою жизнь он написал более 150 книг, среди которых - серия рассказов о морской свинке по имени Ольга да Польга. В 1997 году он был награжден Орденом Британской Империи.