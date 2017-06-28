События

18:04 28.06.2017

Прокуратура квалифицировала подрыв машины с сотрудниками СБУ на Донетчине как теракт

Военная прокуратура сил АТО, которая проводит следствие по факту подрыва в районе Константиновки (Донецкая обл.) автомобиля, приведшем к гибели полковника Службы безопасности Украины и ранении еще трех человек, квалифицировала его как террористический акт.

Как сообщили в среду днем в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, установлено, что около 19.00 27 июня по ул.Садовой в с.Ильиновка Константиновского района Донецкой области неустановленным лицом приведено в действие взрывное устройство, в результате детонации которого уничтожен автомобиль марки Опель Вектра, в котором находились военнослужащие СБ Украины, а также местный житель.

В результате взрыва один военнослужащий СБУ погиб на месте происшествия, другим двум, а также местному жителю причинены телесные повреждения различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение.

"Приведенные обстоятельства квалифицированы как террористический акт, приведший к гибели человека и причинении иных тяжких последствий по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины", – говорится в обнародованном сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура сил АТО. С целью полного выяснения обстоятельств преступления назначен комплекс криминалистических и судебно-медицинских экспертиз, проведен осмотр места, допрошены свидетели происшествия, а также устанавливается исчерпывающий перечень его очевидцев.

В ведомстве также отметили, что после оказания раненным при теракте лицам неотложной медицинской помощи, стабилизации их состояния здоровья, при их непосредственном участии будет проведен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий.

Как сообщалось, ранее в среду пресс-центр СБ Украины сообщил, что в Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. Пострадали еще три человека и ныне они находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести.

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