При обысках в Харьковском горсовете изъяты документы о причастных к выделению земли по "кооперативной" схеме

Следователи управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Генпрокуратуры совместно с работниками СБУ провели во вторник повторные обыски в рамках дела о выделении земли по т.н. кооперативной схеме в помещении Харьковского горсовета, регистрационной службе Харьковского горуправления юстиции, а также по юридическим адресам ряда жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), которым выделялась значительное количество земельных участков, а также по месту жительства членов и основателей данных ЖСК, с целью проверки и фиксации доказательств, полученных следствием.

"По результатам обысков изъяты документы, содержащие данные о незаконности выделения таких земельных участков, а также сведения о лицах, причастных к совершению указанного преступления", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщалось, ранее директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" о том, что во вторник вечером следователи Генеральной прокуратуры при силовой поддержке СБУ проводили обыск в нескольких департаментах Харьковского городского совета в рамках дела о выделении земли по так называемой "кооперативной схеме".

Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам совершения должностными лицами Харьковского горсовета уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица Харьковского горсовета вопреки требованиям действующего законодательства, путем создания в течение 2008-2014 годов более 90 обслуживающих кооперативов, учредителями и участниками которых были лица из их близкого окружения, способствовали им в изготовлении соответствующих правоустанавливающих документов и незаконно присвоили принадлежащие территориальной общине. Харькова земельные участки общей площадью более 650 га стоимостью более 4,05 млн.грн. в своих интересах и интересах других лиц.

В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению указанных уголовных преступлений, наряду с другими лицами, причастна заместитель городского головы Татьяна Овинникова.

23 марта 2017 года ей сообщено о подозрении в совершении в составе организованной группы уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, то есть пособничество в незаконном завладении мошенническим путем земельными участками на территории г. Харькова в интересах третьих лиц.

Всего, по данным следствия, Т.Овинникова, действуя в составе организованной группы совместно с другими должностными лицами, способствовала завладению земельными участками на территории Харькова общей площадью 25,1178 га, чем вызвала убытки территориальной громады города на общую сумму более 128,7 млн грн.

1 июня 2017 года апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и отстранил Т.Овинникову от должности. На следующий день стало известно, что она уволена с должности заместителя и назначена советником городского головы.

2 июня Генпрокуратура вручила подозрение по делу о выделении земли по т.н. кооперативной схеме начальнику управления градостроительства и архитектуры Харьковского городского совета, который одновременно был заместителем директора Департамента градостроительства, архитектуры и земельных отношений Харьковского городского совета, Сергею Чечельницкому и его заместителю.

15 сентября 2016 года в Харькове следователи Генпрокуратуры при силовой поддержке СБУ проводили ряд обысков по делу о выделении 600 га земли по т.н. кооперативной схеме. В частности, обыск прошел в гостинице "Националь", где живет городской голова Харькова Геннадий Кернес. Кроме того, обыски проходили в нескольких департаментах горсовета.

26 декабря 2016 года Г.Кернес заявил журналистам, что считает дело политически ангажированным.

Обыски в рамках этого дела проходили в горсовете также в феврале 2017 года.