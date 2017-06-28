Полковник СБУ погиб, три человека ранены при подрыве автомобиля под Константиновкой

В районе Константиновки (Донецкая обл.) был подорван автомобиль, в результате чего при исполнении служебных обязанностей погиб полковник Службы безопасности Украины и еще три человека получили ранения различной степени тяжести, сообщает пресс-центр СБ Украины.

"В Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. Предварительная версия причины гибели - подрыв автомобиля. Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", - говорится в обнародованном в среду днем сообщении.

В спецслужбе отметили, что следствие по данному ЧП ведет Военная прокуратура.

"Юрий Возный стал двадцать третьим сотрудником Службы, который отдал свою жизнь защищая нашу Родину", - констатировали в СБ Украины.

В украинской спецслужбе выразили соболезнования родным и близким Ю.Возного. "Служба не оставит их наедине с трагедией", - подчеркнул глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Ранее в среду интернет-издание "Апостроф" со ссылкой на собственные источники сообщило, что 27 июня в результате подрыва автомобиля с сотрудниками СБУ возле Константиновки Донецкой области погиб руководитель одного из отделов Департамента контрразведки спецслужбы. При этом еще как минимум двое сотрудников СБ Украины получили ранения - ожоги и ранения ног. "Угрозы их жизни нет. Решается вопрос о транспортировке их в Киев", - уточнил собеседник издания.

При этом интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщало, что в этом ЧП погиб один сотрудник СБ Украины, а ранения получили четверо.