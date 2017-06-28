Более тысячи обращений о вмешательстве в работу сетей поступило в Киберполицию

За последние сутки в Департамент Киберполиции Национальной полиции Украины поступило более 1000 сообщений о незаконном вмешательстве в работу компьютерных сетей, сообщает спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

"Из них официально с заявлениями в полицию обратилось 43 компании. Остальные обращались за консультациями, которые работники киберполиции предоставляли в круглосуточном режиме. С этой целью создан штаб, который в режиме реального времени предоставляет консультации относительно того, как избежать инфицирования вирусом", - написал он в своей странице в Фейсбук в среду днем.

По данным Я.Тракало, в настоящее время уже начато 23 уголовных производства по фактам несанкционированного вмешательства в электронно-вычислительные системы как государственных, так и частных учреждений, организаций, предприятий (ст. 361 УК). Еще по 47 фактам решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

"Все работники киберполиции находятся на наиболее важных объектах государственной инфраструктуры, где совместно с работниками СБУ и Государственной службы спецсвязи и защиты информации принимают меры по локализации вредоносного программного обеспечения. На данный момент киберполиция совместно с ведущими специалистами в области кибербезопасности прилагают все усилия для создания декриптора для расшифровки файлов, зашифрованных вредоносным программным обеспечением", - написал он.