События

21:48 29.04.2017

Спасти жизнь тяжелораненого военнослужащего не удалось – штаб АТО

Спасти жизнь украинского военнослужащего одной из механизированных бригад, выполняющей боевые задания в районе Авдеевки, получившего в субботу, 29 апреля, пулевое сквозное проникающее ранение брюшной полости, в результате обстрела боевиков, не удалось, сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции.

Согласно сообщению на официальной странице штаба АТО в Фейсбук, на данном направлении боевики вели обстрелы с применением гранатометов, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов, кроме того, работали вражеские снайперы.

"Срочно, для оказания медицинской помощи, военнослужащий был доставлен в больницу города Авдеевки, где работает военная врачебно-сестринская бригада. Кроме того, учитывая состояние военнослужащего, у которого в результате ранения были повреждены органы и магистральные сосуды брюшной полости, в больницу прибыли хирурги 66 военного-мобильного госпиталя", - говорится в сообщении.

Операция длилась более 5 часов, но врачи не смогли помочь раненому.

Как сообщалось, боевики с начала суток в субботу 27 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции, четверо военных получили ранения, еще один – боевую травму.

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