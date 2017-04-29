Мэр Одессы приостановил действие решения о переименовании улиц, вопрос снова будет вынесен на сессию

Мэр Одессы Геннадий Труханов своим распоряжением приостановил действие решения XV сессии Одесского городского совета от 26 апреля 2017 года "О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы".

Как сообщила пресс-служба Одесского горсовета, данный вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение сессии городского совета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения.

При этом агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе горсовета пояснили, что инициатива принятия вызвавшего резонанс решения была связана с тем, что подписанное экс-главой Одесской обладминистрации Михаилом Саакашвили решение содержало ряд ошибок. В частности, некоторые улицы, названия которых были им изменены, не подпадали под действие закона "О декоммунизации" (улицы Белинского, Гончарова), четыре улицы вообще не существовали в Одессе, а часть упомянутых в решении экс-главы ОГА улиц уже была переименована ранее в рамках такого же закона, кроме того, в распоряжении дублировались некоторые названия топонимов.

Как сообщалось, Одесский городской совет в ходе сессии 26 апреля утвердил названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов и т.п.) на русском и украинском языках. В рамках данного решения депутаты имплементировали решение историко-топонимической комиссии горсовета об изменении названий части улиц, которые своим решением переименовал экс-глава Одесской обладминистрации Михэил Саакашвили в мае 2016 года.

В частности в Одессу "вернулись" улицы "25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.д. Вместе с тем, ул.Карла Либкнехта стала ул. Небесной сотни, а переулок К.Либкнехта – переулком Героев Крут, девять Чапаевских переулков – Староказачьими переулками и т.д.

По данному факту прокуратура Одесской области начала уголовное дело по ч.2 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

28 апреля Приморский районный суд г.Одессы отменил решение Одесского городского совета по иску организации "Самооборона Майдана Одессы".

В соответствии с законом о декоммунизации экс-глава Одесской ОГА М.Саакашвили своим распоряжением присвоил новые названия приблизительно тремстам улицам, проспектами и переулкам Одессы и населенных пунктов Одесской области.

Тогда в Одессе "исчезли" улицы Днепропетровская дорога, Героев Сталинграда, проспект Маршала Жукова, ул.Чапаева, десять Чапаевских переулков и десятки других. Вместо них появились улицы Героев Крут, Ивана и Юрия Липы, Семена Палия, ул.Бернардацци, проспект Небесной сотни, ул.Ивана Мазепы, ул.Романа Шухевича и другие.

Такие действия со стороны М.Саакашвили вызвали неоднозначную реакцию со стороны одесситов, а также депутатов горсовета. После этого горсовет решил повторно переименовать улицы, а историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета предложила на рассмотрение горожан другие названия. Однако провести общественные слушанья по данному вопросу не удалось из-за противодействия активистов ряда правых организаций. В итоге Одесский горсовет разместил на своем сайте опрос относительно переименования улиц, в котором приняли участие около 5 тыс. одесситов, 75% опрошенных высказались за сохранение названий улиц, которые они носили до мая 2016 года.