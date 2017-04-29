Мэр Одессы приостановил действие решения о переименовании улиц

Мэр Одессы Геннадий Труханов своим распоряжением приостановил действие решения XV сессии Одесского городского совета от 26 апреля 2017 года "О наименовании улиц, переулков, проспектов, площадей, парков, скверов и других географических объектов, расположенных на территории города Одессы".

Как сообщила пресс-служба Одесского горсовета, данный вопрос будет вынесен на повторное рассмотрение сессии городского совета после проведения процедуры общественного обсуждения соответствующего проекта решения.

При этом агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе горсовета пояснили, что инициатива принятия вызвавшего резонанс решения была связана с тем, что подписанное экс-главой Одесской обладминистрации Михаилом Саакашвили решение содержало ряд ошибок. В частности, некоторые улицы, названия которых были им изменены, не подпадали под действие закона "О декоммунизации" (улицы Белинского, Гончарова), четыре улицы вообще не существовали в Одессе, а часть упомянутых в решении экс-главы ОГА улиц уже была переименована ранее в рамках такого же закона, кроме того, в распоряжении дублировались некоторые названия топонимов.

Как сообщалось, Одесский городской совет в ходе сессии 26 апреля утвердил названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов и т.п.) на русском и украинском языках. В рамках данного решения депутаты имплементировали решение историко-топонимической комиссии горсовета об изменении названий части улиц, которые своим решением переименовал экс-глава Одесской обладминистрации Михэил Саакашвили в мае 2016 года.

В частности в Одессу "вернулись" улицы "25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.д. Вместе с тем, ул.Карла Либкнехта стала ул. Небесной сотни, а переулок К.Либкнехта – переулком Героев Крут, девять Чапаевских переулков – Староказачьими переулками и т.д.

По данному факту прокуратура Одесской области начала уголовное дело по ч.2 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

28 апреля Приморский районный суд г.Одессы отменил решение Одесского городского совета по иску организации "Самооборона Майдана Одессы".

В соответствии с законом о декоммунизации экс-глава Одесской ОГА М.Саакашвили своим распоряжением присвоил новые названия приблизительно тремстам улицам, проспектами и переулкам Одессы и населенных пунктов Одесской области.

Тогда в Одессе "исчезли" улицы Днепропетровская дорога, Героев Сталинграда, проспект Маршала Жукова, ул.Чапаева, десять Чапаевских переулков и десятки других. Вместо них появились улицы Героев Крут, Ивана и Юрия Липы, Семена Палия, ул.Бернардацци, проспект Небесной сотни, ул.Ивана Мазепы, ул.Романа Шухевича и другие.

Такие действия со стороны М.Саакашвили вызвали неоднозначную реакцию со стороны одесситов, а также депутатов горсовета. После этого горсовет решил повторно переименовать улицы, а историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета предложила на рассмотрение горожан другие названия. Однако провести общественные слушанья по данному вопросу не удалось из-за противодействия активистов ряда правых организаций. В итоге Одесский горсовет разместил на своем сайте опрос относительно переименования улиц, в котором приняли участие около 5 тыс. одесситов, 75% опрошенных высказались за сохранение названий улиц, которые они носили до мая 2016 года.