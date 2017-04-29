Четверо украинских военных ранены в зоне АТО в субботу, еще один получил боевую травму

Боевики с начала суток в субботу 27 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции, четверо военных получили ранения, еще один – боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. С начала суток враг 27 раз открывал огонь по опорным позициям украинских защитников. (…) С начала суток четверо украинских воинов были ранены, еще один военнослужащий получил боевое травмирование", - говорится в сводке пресс-центра на странице в "Фейсбуке".

В штабе указали, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение об адекватном открытии огня в ответ.

Эпицентром огневого противостояния остается Приморское (Мариупольское) направление. Так, из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Красногоровки. Из минометов калибра 120-мм и гранатометов обстреливал опорные пункты в районе Новотроицкого. Позиции вблизи Березового противник накрывал огнем 82-миллиметровых минометов, а в районе Гнутово - автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров. Противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы НВФ применяли под Водяным, а стрелковое оружие – возле Широкино.

На Донецком направлении боевики из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по позициям в районе Авдеевки. Вблизи шахты "Бутовка" и Авдеевки работали вражеские снайперы.

На Луганском направлении из минометов 120-мм и 82-мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подразделения российских войск обстреливали опорные пункты вблизи населенного пункта Новотошковское. По защитникам Крымского враг бил из 82-мм минометов и гранатометов, а по защитникам Новоалександровки - из противотанкового ракетного комплекса. Из стрелкового оружия противник бил по позициям возле н.п. Желтое.