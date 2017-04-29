Глава Европарламента подтвердил приоритет защиты прав граждан в процессе Brexit

Защита граждан ЕС и Великобритании в процессе Brexit и поэтапность переговоров о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза - это основополагающие приоритеты, с точки зрения Европейского парламента, заявил его председатель Антонио Таяни.

"Главным приоритетом для нас является защита прав европейских граждан, живущих в Соединенном Королевстве, - 3 млн человек - но также и защита прав британских граждан, живущих в Европейском Союзе. Второй приоритет для Европейского парламента - в том, что переговоры относительно будущей фазы пост-Brexit начнутся, когда мы достигнем первого соглашения по Brexit", - сказал А.Таяни на пресс-конференции в Брюсселе в субботу после своего выступления на саммите ЕС в составе 27 государств.

Другим важным элементом процесса переговоров по Brexit он считает вопрос Ирландии. Необходимо соблюдать соглашение Страстной пятницы (Белфастское соглашение 1998 года о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии - ИФ) для обеспечения стабильности, отметил глава Европарламента.

Он пообещал поддержку Европарламентом работы координатора ЕС по переговорам по Brexit Мишеля Барнье и, в течение остающегося до конца переговоров срока, принятие новых резолюций ЕП, отражающих развитие ситуации.

"Переговоры с Соединенным Королевством непросты, конечно, мы встретим трудности, но самый важный пункт - это единство Европейского Союза. Если мы желаем хорошего результата, мы должны сотрудничать", - призвал А.Таяни.

При этом он отметил, что Европейскому Совету понадобилась в субботу четверть часа, чтобы принять текст руководящих принципов по статье 50 договора о ЕС.

"Я думаю, что это сигнал в правильном направлении", - заявил председатель Европейского парламента.