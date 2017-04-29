События

16:32 29.04.2017

Численность населения Грузии за год сократилась на 0,1%

В Грузии на 1 января 2017 года численность населения составляла 3 млн 718,2 тыс. человек, что на 0,1% меньше, чем годом ранее, сообщает Национальная служба статистики.

"На уменьшение числа населения повлияли показатели его естественного прироста в 2016 году и отрицательное сальдо внешней миграции", - констатирует служба статистики.

В сообщении говорится, что на начало текущего года 57,2% населения страны проживало в городах, 42,8% - в сельской местности. При этом население Тбилиси за год увеличилось на 0,14% - до 1 млн 114,6 тыс. человек (около 30% всего населения Грузии).

При этом отмечается, что доля мужчин в общей численности населения страны в прошлом году увеличилась на 0,1% - до 1 млн 781,5 тыс. человек (47,9%), а женщин - сократилась на 0,2%, до 1 млн 936,7 тыс. человек (52,1%).

По данным статслужбы, в 2016 году отрицательный показатель миграционного сальдо (разница между эмигрантами и иммигрантами) зафиксирована на уровне 8,1 тыс. человек. Количество эмигрировавших из страны граждан Грузии составило 98,3 тыс. человек, что на 2,4% больше, чем в предыдущем году, в то же время число иммигрантов сократилось на 2,5% - до 90,2 тыс. человек.

В первой десятке стран, куда граждане Грузии выезжают в основном в поисках работы, - Россия, Греция, Турция, Италия, Германия, США, Испания, Франция, Украина, Азербайджан.

Местные эксперты не исключают, что безвизовое сообщение со странами Евросоюза, введенное с 28 марта текущего года, может заметно увеличить эмиграционный поток из Грузии.

ВАЖНОЕ

СБУ изъяла на Волыни партию янтаря стоимостью $2 млн

Лидеры ЕС единогласно одобрили руководящие принципы на переговорах с Британией по Brexit

Интерпол отказал РФ в ходатайстве по розыску Яценюка

Авианосная группа ВМС США вошла в акваторию Японского моря

КПВВ на Донбассе будут работать с 07.00 до 19.30 до начала лета

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские военные сбили возле Волновахи беспилотник российского производства

Глава Европарламента подтвердил приоритет защиты прав граждан в процессе Brexit

"Самопомич" настаивает на реакции президента и главы МИД на уничтожение памятника воинам УПА в Грушовичах

В Харьковской области формой обеспечены 60% личного состава полиции

Единство ЕС в вопросе Brexit не направлено против Великобритании - главный переговорщик Евросоюза

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
стоимость кулеров для воды на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА