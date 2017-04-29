События

15:52 29.04.2017

СБУ изъяла на Волыни партию янтаря стоимостью $2 млн

Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли в Волынской области более тонны незаконно добытого янтаря, его стоимость на "черном рынке" составляет около $2 млн.

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, установлено, что организатором незаконной добычи янтаря являлся житель г.Владимир-Волынский.

"Во время обысков по месту его жительства сотрудники спецслужбы изъяли более тонны "солнечного камня". По заключению экспертов стоимость изъятого янтаря по ценам "черного рынка" составляет почти два миллиона долларов США", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 240 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

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