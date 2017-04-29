События

15:23 29.04.2017

Лидеры ЕС единогласно одобрили руководящие принципы на переговорах с Британией по Brexit

Лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе единогласно высказались в поддержку выработанных директив для переговоров с Британией по поводу ее выхода из состава ЕС (Brexit), говорится в сообщении на странице председателя Европейского Совета Дональда Туска в Twitter.

"Основополагающие принципы приняты единогласно. Твердый и справедливый мандат 27 стран ЕС на переговоры по Brexit готов", - написал он.

Западные СМИ отмечают, что это решение стало беспрецедентной демонстрацией единства ЕС в преддверии переговоров с Лондоном.

Главы государств и правительств 27 стран Европейского союза (без Великобритании) собираются в субботу в Брюсселе для обсуждения и одобрения руководящих принципов предстоящих переговоров по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза.

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