Украинские ВМС будут адекватно реагировать в случае провокаций 2 мая

Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины призывает органы власти и граждан не поддаваться на возможные провокации в связи с годовщиной трагедии в Одессе 2 мая.

"Командование ВМС ВСУ обращает внимание граждан на то, что в случае каких-либо попыток провокаций, неадекватных действий со стороны деструктивных элементов относительно военных объектов или военнослужащих, должностные лица гарнизонов, военных частей, дежурных служб, патруля и нарядов будут принимать соответствующие меры противодействия, предусмотренные действующими нормативно-правовыми актами Украины, в том числе, в случае необходимости, с применением оружия", - говорится в обращении командования ВМС, обнародованном в соцсети Фейсбук в субботу.

Командование ВМС просит местные органы власти, граждан быть бдительными, не "вестись" на провокации российский спецслужб, сохранять спокойствие, а при обнаружении подозрительных лиц в местах дислокации военных объектов немедленно сообщить военному командованию и правоохранителям.

Как сообщалось, 2 мая 2014 года во время гражданских столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами в Одессе погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большая часть погибших умерли во время или в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Первыми жертвами столкновений были проукраинские активисты, которые погибли в районе Греческой площади.

На днях Служба безопасности Украины и Национальная полиция предупредили попытки устроить провокации в Одессе, которые готовились на 2 мая.