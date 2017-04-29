События

14:23 29.04.2017

Авианосная группа ВМС США вошла в акваторию Японского моря

Авианосная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон", в субботу миновала Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря, сообщает японский телеканал NHK.

При этом два корабля Морских сил Самообороны Японии, которые с 23 апреля проводили совместные маневры с этой авианосной группой, завершили учения и отделились от остальных кораблей.

Телеканал напоминает, что по поступавшей ранее информации авианосная группа США и ВМС Южной Кореи запланировали учения на конец апреля.

В то же время NHK напоминает, что в субботу КНДР провела очередное ракетное испытание.

Американский телеканал CNN в свою очередь сообщал ранее со ссылкой на официального представителя США, что запущенная ракета взорвалась в воздухе и не достигла Японского моря. По подсчетам телеканала, это девятый ракетный запуск КНДР за 100 дней президентства Дональда Трампа.

ВАЖНОЕ

Интерпол отказал РФ в ходатайстве по розыску Яценюка

КПВВ на Донбассе будут работать с 07.00 до 19.30 до начала лета

Патруль СММ ОБСЕ стал свидетелем взрыва вблизи блокпоста "ЛНР"

Консул проверяет информацию о задержании якобы украинского судна у берегов Ливии

Суд арестовал главу комиссии Киевоблсовета с альтернативой залога в 600 тыс грн

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харьковской области формой обеспечены 60% личного состава полиции

Единство ЕС в вопросе Brexit не направлено против Великобритании - главный переговорщик Евросоюза

Украинские ВМС будут адекватно реагировать в случае провокаций 2 мая

Раненый в потасовке со стрельбой между ветеранами АТО активист отказывается давать показания

В Киргизии воскресенье объявлено траурным днем

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА