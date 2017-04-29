Раненый в потасовке со стрельбой между ветеранами АТО активист отказывается давать показания

Член общественной организации "Схидный корпус" Игорь Пушкарев, тяжело раненный в результате потасовки со стрельбой между ветеранами АТО, произошедшей в Харькове 17 февраля, отказывается давать показания следствию, заявил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"За все время проведения досудебного следствия с момента совершения преступления до сегодняшнего дня … позиция его однозначна: каких-либо показаний он не дает, в следственных действиях участия не принимает. На все вопросы отвечает "ст. 63 Конституции Украины", - сказал В.Тимошко на брифинге в субботу.

Он подчеркнул важность показаний пострадавшего для следствия, объяснив, что поскольку в И.Пушкарева стреляли не со спины и с близкого расстояния, он мог видеть нападавшего.

По словам В.Тимошко, аналогичную позицию заняли и двое других пострадавших в результате конфликта.

Начальник следственного управления утверждает, что несмотря на это, расследование продолжается, в частности, проводятся экспертизы по идентификации изъятого оружия.

Он также сообщил, что версия о конфликте из-за сфер влияния не подтвердилась. По данным следствия, потасовка и стрельба произошли по "бытовой причине" на почве давнего конфликта между участниками стычки.

Как сообщалось, вечером 17 февраля в Харькове в районе Алексеевского жилмасива произошла потасовка со стрельбой, в результате которой был тяжело ранен один человек. По предварительным данным полиции, выстрел был совершен из охотничьего оружия.

В ту же ночь полиция сообщила о задержании 9 человек. В ходе следственных действий правоохранители изъяли 4 помповых ружья, одна единица автоматического оружия, два травматических пистолета и направили их на экспертизу.

Местные СМИ сообщили, что раненый - водитель роты патрульной службы спецназначения "Схидный корпус" И.Пушкарев.

Позднее информированный источник опроверг эту информацию.

"Он является водителем общественной организации "Схидный корпус", а не полицейского подразделения", - сказал источник агентства "Интерфакс-Украина".

Он также сообщил, что в конфликте с обеих сторон были бывшие участники АТО: с одной стороны участвовал экс-боец батальона "Донбасс" Олег Черкашин, с другой – экс-командир роты патрульной службы спецназначения "Схидный корпус" Олег Ширяев.

"Конфликт длился не один день. Причина – сферы влияния", - сказал тогда источник.

23 февраля начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области В.Тимошко сообщил, что по данным следствия, в инциденте участвовали порядка 70 человек, которые входят в общественную организацию ветеранов АТО и ОО "Схидный корпус".