События

14:02 29.04.2017

Полиция проводит проверку по факту отравления детей в детсаду на Харьковщине

Полиция проводит проверку по факту отравления воспитанников одного из дошкольных учебно-воспитательных комплексов в Изюмском районе Харьковской области.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, пятеро 4-летних детей с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" попали в инфекционное отделение Изюмской городской больницы 26 апреля.

"Информация о происшествии поступила в дежурную часть областного управления полиции 28 апреля от Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Данный факт был зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Изюмского отдела полиции", - говорится в сообщении.

По данным ГУ Госпродпотребслужбы, в результате проверки в детском саду были выявлены нарушения гигиенических требований законодательства Украины по обращению с продуктами питания.

Также установлено, что 25 апреля после болезни в садик вернулась одна из воспитанниц, у которой были обнаружены симптомы кишечного расстройства. Во второй половине дня девочку забрали родители. На следующий день аналогичные симптомы проявились у пятерых детей, которые были госпитализированы в больницу. Еще четырем воспитанникам родители оказывали медицинскую помощь самостоятельно.

Все дети - воспитанники одной группы, в других группах больных детей не выявлено.

В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После получения выводов специалистов санитарно-эпидемиологической службы по результатам исследования отобранных образцов полицией будет принято решение согласно Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По состоянию на вечер пятницы четверо из пятерых госпитализированных детей уже были выписаны из больницы.

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