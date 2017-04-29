Первый замглавы МВД проверил готовность правоохранителей к обеспечению порядка в Одессе

Правоохранительные органы не допустят столкновений и провокаций во время массовых мероприятий в Одессе и сделают всё для организации надлежащей работы полиции в первой декаде мая, заверил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

Как сообщает в субботу отдел коммуникации полиции в Одесской области, во время визита в Одессу С.Яровой заслушал руководителей структурных подразделений, задействованных в обеспечении охраны общественного порядка, и призвал их к тесному взаимодействию с населением и к разъяснительной работе о недопустимости нарушений правопорядка.

"Полиция сделает все, чтобы сохранить спокойствие в Одесском регионе. Граждане будут чувствовать себя в безопасности на улицах города", - отметил первый замглавы МВД.

Как сообщалось, охрану порядка в Одессе 2 мая будут обеспечивать более 2 тыс. правоохранителей, кроме полицейских, будут задействованы сотрудники управления СБУ в Одесской области, Южного территориального управления Национальной гвардии Украины, курсанты Одесского государственного университета внутренних дел. С 30 апреля личный состав подразделений полиции области будет переведен на усиленный вариант несения службы.

Правоохранители будут усиленно патрулировать центральную часть города, территорию Куликового поля и Соборной площади. Кроме этого, на территории Куликового поля будет введен режим ограничения пропуска граждан - проход к месту проведения мероприятий будет осуществляться исключительно через фильтрационные пункты пропуска.

2 мая 2014 года во время гражданских столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами погибли 48 человек и более 200 пострадали. Большая часть погибших умерли во время или в результате пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Однако первыми жертвами столкновений были именно проукраинские активисты, которые погибли в районе Греческой площади.