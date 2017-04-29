Апрель в Украине приближается к финишу с теплом

В ближайшие сутки погоду западной части Украины будет определять влажный и более прохладный воздух; остальной территории - теплый и в основном сухой, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве западных областей, в Житомирской и Винницкой областях дожди, местами грозы, температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°, в Житомирской и Винницкой 12-17°.

На остальной территории без осадков, температура ночью 7-12°, днем 19-24°. Ветер восточный, в западной части северный, 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 10-12°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 апреля самая высокая температура днем была +30,2 в 2012 г., самая низкая ночью -1,5 в 1940 г.

1 мая в западных и северных областях местами кратковременные дожди, грозы (ночью 1 мая на высокогорье Карпат с мокрым снегом), на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха в западной части ночью 3-8° тепла, днём 13-18°; на остальной территории ночью 8-13°, днём 21-26°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днём 21-23°.