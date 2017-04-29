События

11:11 29.04.2017

Киевское КБ "Луч" провело успешное испытание ракетного комплекса "Ольха"

Президент Украины Петр Порошенко поздравил ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч" с успешным этапом испытаний ракетного комплекса "Ольха".

"Поздравляю конструкторское бюро "Луч" с успешным этапом испытаний ракетного комплекса "Ольха"! Особенно приятно, что все составляющие для производства "Ольхи" – украинские", - написал глава государства на своей странице в "Фейсбуке" в субботу.

П.Порошенко заверил, что работа над укреплением обороноспособности Украины продолжается.

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