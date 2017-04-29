Госпогранслужба Украины сообщила о скоплении автомобилей на КПВВ "Чонгар"

Госпогранслужба Украины сообщила об очереди автомобилей на контрольном пункте въезда/выезда "Чонгар" на админгранице с Крымом.

Как сообщила Госпогранслужба в соцсети "Фейсбук", четвертые сутки контрольные службы РФ медленно оформляют транспортные средства, что привело к их накоплению.

"Так по состоянию на 09.30 около 200 автомобилей ждут выезда с материковой части Украины", - отмечено в сообщении.

Украинские пограничники советуют учитывать данную информацию и по возможности выбирать КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка", которые работают в штатном режиме.