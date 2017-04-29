Патруль СММ ОБСЕ стал свидетелем взрыва вблизи блокпоста "ЛНР"

Взрыв произошел неподалеку от патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, находившегося на блокпосту "ЛНР", а вблизи другого патруля на территории "ЛНР" был открыт огонь из стрелкового оружия.

Как говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, распространенном в субботу, 28 апреля патруль миссии (шесть сотрудников) на двух бронированных автомобилях находился на блокпосту "ЛНР", расположенном приблизительно в 1,5 км к юго-западу от подконтрольного "ЛНР" н.п. Молодежное (63 км к северо-западу от Луганска), где наблюдатели разговаривали с вооруженным членом "ЛНР".

"В 12.17 члены патруля СММ направились к своим автомобилям, чтобы уехать из этого района, когда тот же член "ЛНР" стал махать наблюдателям рукой, показывая тем самым, чтобы патруль быстро покинул это место. В 12.20, уже находясь внутри своих автомобилей, наблюдатели услышали взрыв. По их оценкам, это был взрыв в воздухе приблизительно в 50-100 м к северо-западу", - сказано в отчете.

В то же время команда миссии увидела облако черного дыма, поднимавшееся над этим местом, однако издалека место удара не было видно. Определить причину взрыва не представлялось возможным.

Патруль СММ срочно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в подконтрольном "ЛНР" н.п. Кадиевка (бывший Стаханов, 50 км к западу от Луганска).

Кроме того, 28 апреля другой патруль СММ (пятеро сотрудников) на двух бронированных автомобилях находился на наблюдательном пункте приблизительно в 50 м к западу от позиции "ЛНР", находящейся в 1 км к северо-западу от подконтрольного "ЛНР" н.п. Крутая Гора (16 км к северо-западу от Луганска). Около 10.35, когда все члены патруля находились не в автомобилях, они услышали выстрел из стрелкового оружия приблизительно в 40–50 м к югу. Команда СММ не смогла определить тип вооружения и направление огня. Патруль миссии незамедлительно покинул этот район и благополучно вернулся на свою базу в н.п. Луганск.

В обоих случаях СММ проинформировала о произошедшем Совместный центр контроля и координации (СЦКК), а также обратилась в СЦКК с запросом разобраться с этими инцидентами.

В пресс-центре штаба АТО расценивают такие случаи как продолжение провокаций боевиков по отношению к представителям СММ ОБСЕ.

"Продолжаются случаи совершения вооруженных провокаций НВФ ОРЛО по отношению к представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с целью их запугивания. (…) Подобные факты совершения НВФ ОРЛО вооруженных провокаций свидетельствуют о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта, о нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей", - говорится в сообщении пресс-центра на странице в "Фейсбуке".

При этом в штабе заявили, что в указанное время, по данным дежурных смен, режим прекращения огня с украинской стороны соблюдался.