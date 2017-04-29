События

10:13 29.04.2017

Суд арестовал главу комиссии Киевоблсовета с альтернативой залога в 600 тыс грн

Днипровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе постоянной комиссии Киевоблсовета по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и ЧС с возможностью внесения залога в 600 тыс грн, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Накануне чиновника задержали за взятку в $10 тыс.

"Учитывая то, что прокурор на судебном заседании настаивал на залоге в сумме 2,5 млн грн, указанное судебное решение будет обжаловано в части размера денежного залога", - написала Н.Максимец на своей странице в соцсети "Фейсбук".

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