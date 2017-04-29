События

09:39 29.04.2017

Мэр Одессы ветирует решение горсовета – Аваков

Мэр Одессы Геннадий Труханов ветирует решение Одесского городского совета, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Провели с И.Райниным встречу с мэром Одессы. Хорошо, аргументировано поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение Совета", – написал глава МВД на своей странице в Твиттер в пятницу вечером.

Как сообщалось, Одесский городской совет в ходе сессии 26 апреля утвердил названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов и т.п.) на русском и украинском языках. В рамках данного решения депутаты имплементировали решение историко-топонимической комиссии горсовета об изменении названий части улиц, которые своим решением переименовал экс-глава Одесской обладминистрации Михэил Саакашвили в мае 2016 года.

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