Мэр Одессы ветирует решение горсовета – Аваков

Мэр Одессы Геннадий Труханов ветирует решение Одесского городского совета, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Провели с И.Райниным встречу с мэром Одессы. Хорошо, аргументировано поговорили. Мэр принял решение ветировать одиозное решение Совета", – написал глава МВД на своей странице в Твиттер в пятницу вечером.

Как сообщалось, Одесский городской совет в ходе сессии 26 апреля утвердил названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов и т.п.) на русском и украинском языках. В рамках данного решения депутаты имплементировали решение историко-топонимической комиссии горсовета об изменении названий части улиц, которые своим решением переименовал экс-глава Одесской обладминистрации Михэил Саакашвили в мае 2016 года.