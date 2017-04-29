В Бразилии прошла первая за более чем 20 лет всеобщая забастовка

Несколько миллионов человек вышли на улицы Бразилии на первую за более чем два десятилетия всеобщую забастовку, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Это станет самой масштабной забастовкой в истории Бразилии", - приводит Би-би-си слова главы профсоюзной группы Паулу Перейры да Силвы.

В забастовке приняли участие, в частности, работники общественного транспорта, сотрудники частных компаний, банкиры и учителя.

Протестующие выступают против предложенных президентом страны Мишелом Темером пенсионных реформ. По мнению бразильского лидера, такие изменения необходимы, чтобы преодолеть экономический кризис.

По данным Би-би-си, демонстрации проходят по всей стране. При этом организаторы забастовок утверждают, что они намерены акцентировать внимание на проведении протестов именно в крупных городах.

Информации о пострадавших в ходе забастовок пока нет.