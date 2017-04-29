События

09:09 29.04.2017

От взрыва гранаты в Николаеве погиб мужчина

В результате взрыва гранаты во дворе частного дома в Николаеве погиб мужчина, сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области

"Около 17.30 28 апреля 2017 года в полицию заводского района Николаева поступило сообщение о том, что на территории домовладения, расположенного по ул. Пограничной, вероятно, в результате взрыва гранаты, смертельно пострадал домовладелец", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

Правоохранителям о происшествии сообщил друг погибшего, который обнаружил погибшего.

Специалисты взрывотехнической службы ГУ НП в Николаевской области и ГУ ГСЧС, осмотрев помещение и прилегающую к зданию территорию, не выявили взрывоопасных предметов.

По заключению эксперта, телесные повреждения на теле умершего, свидетельствуют о срабатывания взрывного устройства в непосредственной близости к человеку. Для установления окончательной причины смерти тело направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Информация записана в Журнал Единого учета. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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