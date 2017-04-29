В АТО задержаны два офицера ВСУ выдававшие пропуска за деньги

Правоохранители в зоне проведения антитеррористической операции задержали двух офицеров Вооруженных сил Украины, которые за деньги выдавали пропуска через линию разграничения, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Двух нестроевых офицеров Вооруженных сил, которые работали на КПВВ "Марьина" в районе проведения антитеррористической операции, разоблачила на систематическом взяточничестве Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу.

По информации спецслужбы, задержанные майоры систематически вымогали деньги с граждан, которые пересекали линию разграничения. Выдачу одного пропуска злоумышленники оценивали в 500 грн.

Оперативники СБУ задержали вымогателей во время получения очередного "пакета" неправомерной выгоды в размере 1 тыс грн.

У задержанных были изъяты боеприпасы, чужие паспорта и российская валюта.

Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали факт сотрудничества взяточников с террористами так называемых "ДНР/ЛНР" по ускоренному изготовлению пропусков.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды).

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Следственные действия продолжаются.