События

09:00 29.04.2017

Авдеевка запитана от новой ЛЭП в тестовом режиме

По состоянию на 7.00 субботы централизованное электроснабжение города Авдеевка реализуется за счет линии электропередач со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района Донецкой области.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, снабжение города электроэнергией реализовано за счет подключения в тестовом режиме новой линии электропередач со стороны пгт Очеретино Ясиноватского района.

Генераторы ГСЧС остаются на объектах социально-бытовой сферы для обеспечения электроэнергией в случае необходимости.

Водоснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме.

К аварийно-восстановительным работам от ГСЧС привлечено 22 чел. и 10 ед. тех.

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