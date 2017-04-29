В Киеве столкнулись 4 автомобиля и троллейбус

В пятницу вечером на ул. Шота Руставели в Киеве произошло столкновение 4 автомобилей и троллейбуса, сообщили на автопортале dtp.kiev.ua.

"Масштабное ДТП произошло накануне поздним вечером, на улице Шота Руставели. Отмечается, что произошло столкновение с участием четырех легковых автомобилей и троллейбуса. К сожалению, есть пострадавшие, однако их количество и состояние не уточняется. Из-за дорожного происшествия движение транспорта на этом участке было ограничено", – говорится в сообщении на сайте автопортала в пятницу вечером.

На месте аварии работали два патруля полиции и следственно-оперативная группа.