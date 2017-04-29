События

08:49 29.04.2017

В Киеве столкнулись 4 автомобиля и троллейбус

В пятницу вечером на ул. Шота Руставели в Киеве произошло столкновение 4 автомобилей и троллейбуса, сообщили на автопортале dtp.kiev.ua.

"Масштабное ДТП произошло накануне поздним вечером, на улице Шота Руставели. Отмечается, что произошло столкновение с участием четырех легковых автомобилей и троллейбуса. К сожалению, есть пострадавшие, однако их количество и состояние не уточняется. Из-за дорожного происшествия движение транспорта на этом участке было ограничено", – говорится в сообщении на сайте автопортала в пятницу вечером.

На месте аварии работали два патруля полиции и следственно-оперативная группа.

ВАЖНОЕ

За прошедшие сутки боевики 70 раз обстреляли позиции ВСУ, двое военнослужащих погибли, шестеро получили ранения – штаб

Обвиняемый в незаконном обогащении прокурор АТО Кулик получил должность в Генпрокуратуре

Насирову сделали операцию

Два военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО в пятницу, боевики 31 раз открывали огонь по позициям ВСУ

Военнослужащий погиб в результате подрыва военного автомобиля в Донецкой области

ПОСЛЕДНЕЕ

В связи с ремонтом развязки на пересечении просп. Оболонского и ул. Героев Днепра временно ограничат и запретят движение транспорта – КГГА

Ракета КНДР взорвалась в воздухе, не долетев до моря, заявляют в США

Трамп подписал указ, нацеленный на снятие запрета на поиск и добычу углеводородов на шельфе в Арктике

На Киевщине задержаны четыре "сталкера" – пограничники

Турция продолжает оставаться важным партнером ЕС – Могерини

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog4704.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА