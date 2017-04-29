В связи с ремонтом развязки на пересечении просп. Оболонского и ул. Героев Днепра временно ограничат и запретят движение транспорта – КГГА

В связи с проведением работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении Оболонского проспекта и ул. Героев Днепра в Оболонском районе города Киева будет временно ограничено и запрещено движение транспортных средств, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"С 28 апреля по 7 июля и в с 8 июля до 15 сентября в связи со строительными работами на пересечении просп. Оболонского и ул. Героев Днепра в Оболонском районе будет временно ограничено и запрещено движение транспортных средств", – говорится в сообщении на сайте КГГА в пятницу.

С 28 апреля до 7 июля будет запрещено движение транспортных средств на просп. Оболонском - на круговой развязке в пределах пересечения с ул. Героев Днепра в направлении движения к ул. Героев Сталинграда; на ул. Героев Днепра - на круговой развязке в пределах пересечения с просп. Оболонским в направлении движения к ул. Маршала Тимошенко, организовав движение транспортных средств по ул. Героев Днепра - на круговой развязке в пределах пересечения с просп. Оболонским в направлении движения к ул. Героев Сталинграда за счет второй и третьей существующих полос в направлении ул. Богатырской.

Также в этот период будет ограничено движение транспорта на ул. Героев Днепра - на круговой развязке в пределах пересечения с просп. Оболонским в направлении движения к ул. Богатырской во второй и третьей полосах движения. На просп. Оболонском - на круговой развязке в пределах пересечения с ул. Героев Днепра в направлении движения к ул. Богатырской во второй и третьей полосах движения.

Кроме того, согласно распоряжению, временно, с 8 июля по 15 сентября, в связи со строительными работами на пересечении Оболонского проспекта и ул. Героев Днепра в Оболонском районе Киева будет запрещено движение на просп. Оболонском - на круговой развязке в пределах пересечения с ул. Героев Днепра в направлении движения к ул. Богатырской, организовав движение транспортных средств нечетным стороной просп. Оболонского для разворота в направлении движения на ул. Оболонском парной стороной до ул. Северной за счет существующей полосы движения на круговой развязке в пределах пересечения с ул. Героев Днепра; на ул. Героев Днепра - на круговой развязке в пределах пересечения с просп. Оболонским в направлении движения к ул. Северной, организовав движение транспортных средств по ул. Героев Днепра на круговой развязке в пределах пересечения с просп. Оболонским в направлении движения к ул. Богатырской за счет второй и третьей существующих полос движения в направлении ул. Героев Сталинграда.

Также в этот период будет ограничено движение транспортных средств по ул. Героев Днепра на круговой развязке в пределах с пересечением с просп. Оболонским в направлении движения к ул. Героев Сталинграда во второй и третьей полосах движения.