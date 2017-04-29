За прошедшие сутки боевики 70 раз обстреляли позиции ВСУ, двое военнослужащих погибли, шестеро получили ранения – штаб

За минувшие сутки боевики 70 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате которых 2 украинских солдат погибли, шестеро были ранены, сообщили в пресс-центре штаба антитеррористической операции.

"Ситуация в районе проведения АТО обострилась. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 70 раз обстреляли позиции Вооруженные силы Украины… двое военнослужащих ВСУ погибли, еще шестеро - получили ранения", – говорится в сообщении на странице штаба АТО в Фейсбук в субботу утром.

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов различных систем противник накрывал опорные пункты в районе Красногоровки. Минометы калибра 120-мм и 82-мм, вооружение БМП, гранатометы, пулеметы больших калибров и стрелковое оружие боевики применяли по позициям вблизи Водяного. По защитникам Гнутово противник бил с 82-мм минометов, вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев вблизи Павлополя враг обстреливал из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а соседнего Широкино - из вооружения БМП и БТР. По позициям в Лебединском и Старогнатовке велся огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по опорным пунктам вблизи Талаковки и Новотроицкого - из под ствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении, из артиллерии калибра 152-мм, зенитных установок ЗУ-23-2, минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и пулеметов больших калибров боевики стреляли по опорным пунктам возле Троицкого. Минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы они применяли по украинским позициям вблизи Авдеевки. Из минометов калибра 120-мм и 82-мм били по опорным пунктам вблизи Луганского. Из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов больших калибров боевики вели огонь по защитникам населенного пункта Пески, а с 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - по защитникам Верхнеторецкого. С противотанковых гранатометов обстреливались позиции вблизи Зайцево, кроме того, на данном участке действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, по позициям возле Новозвановки противник применял артиллерию калибра 122-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Огнем минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров боевики накрывали защитников Новоалександровки, а с 82-мм минометов били по защитникам Новотошковки. Из 120-мм минометов обстреливались украинские опорные пункты возле населенных пунктов Орехово, Нижнее и Екатериновка. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливались защитники Попасной, Станицы Луганской и Валуйского, а из автоматических гранатометов - защитники Крымского.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня", отметили в пресс-центре штаба АТО.