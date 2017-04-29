Работы по сооружению дамбы на Северо-Крымском канале выполнены на 90 %

Сооружение дамбы на Северо-Крымском канале в Каланчацком районе Херсонской области выполнено на 90 %, сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев.

"На сегодня работы по дамбе выполнены на 90%. Она работает в тестовом режиме, что позволит обеспечить подачу воды на 7 тыс га дополнительных площадей орошения в Каланчацком и Чаплынском районах, поддерживать необходимые уровни для водоподачи рисосеющим хозяйствам в Голопристанском, Каланчакском и Скадовском районах на площади 16,3 тыс. га и разведением рыбы хозяйствами. Чтобы завершить все необходимые работы на сооружении, необходимо привлечь еще около 13 млн грн", – написал он на своей странице в Фейсбук в пятницу вечером.

Также глава ОГА подчеркнул, что для решения вопросов финансирования указанных работ в текущем году Госводагентством разработан проект распоряжения Кабинета министров Украины "О выделении средств на осуществление в 2017 году неотложных природоохранных и противопаводковых мероприятий", которым предусмотрено выделение средств за счет остатка средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды, который образовался по состоянию на 1 января 2017 г.